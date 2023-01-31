«Ситуация тупиковая»: на Украине признали реальное положение дел Экс-советник Кучмы Соскин рассказал о тяжелом положении Украины в конфликте с Россией

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина зашла в тупиковое положение в конфликте с Россией, заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. На своем YouTube-канале украинский политик опубликовал видео, в котором рассказал, что Москва сконцентрировала всю военную мощь против Киева. По словам Соскина, Киев удерживает позиции на полях сражений исключительно благодаря финансированию Запада и поставкам иностранного оружия.

Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины, — заявил Соскин.

По его словам, у Украины нет собственных запасов оружия и денег.

К сожалению, будем реально говорить, это соответствует действительности, что Украина не производит никакого вооружения. По сути, ни снаряжения у нее нет, ни денег, ни запасов — ничего, — резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с поставками оружия Украине со стороны Запада. По мнению представителя Кремля, западные страны потакают желаниям Киева, делая все новые обещания касательно поставок вооружения. Тем самым, как указал Песков, НАТО продолжает постепенно втягиваться в конфликт. Пресс-секретарь заверил, что СВО будет продолжаться, несмотря на снабжение Украины оружием.