«Ситуация остается сложной»: генерал ВСУ о восточном фронте в зоне СВО Генерал ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на восточном фронте в зоне СВО

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ситуация на восточном фронте остается для украинской армии сложной, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, войска испытывают трудности по меньшей мере на четырех направлениях в зоне проведения СВО.

Ситуация на востоке остается сложной. Враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях, — написал Сырский.

По его словам, на Купянском направлении ВС РФ проводят перегруппировку подразделений, на Краснолиманском и Артемовском направлениях возобновили наступление, а на Северском — развивают его. Сырский отметил, что российская армия нарастила применение боевой техники и дронов-камикадзе и активно ведет артиллерийские обстрелы.

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский ранее заявил, что Вооруженные силы РФ активизировали наступление на всей линии фронта. По словам генерала, направлением главного удара российской армии является Авдеевка. Он предположил, что ВС РФ намерены взять под контроль город до конца текущего года.