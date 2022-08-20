Система ПВО уничтожила ракеты, выпущенные ВСУ по Херсону Замглавы администрации Херсона Стремоусов: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на город

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система противовоздушной обороны отразила ракеты, выпущенные ВСУ по направлению к Херсону, заявил в разговоре с РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что украинская армия обстреливает Херсонскую область каждый день.

Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет, — сказал он.

Ранее в Сети появились кадры пролетающего над Севастополем беспилотника, который пытались сбить из стрелкового оружия. В итоге, как заявил губернатор города Михаилд Развожаев, БПЛА был ликвидирован постом воздушной обороны. Его сбили над штабом, после чего летательный аппарат упал на крышу и загорелся.

Также сработала система противовоздушной обороны в Западном Крыму. Очевидцы рассказали, что слышали в Евпатории взрывы, а также поделились в Сети кадрами работы ПВО — цель была поражена.

Сегодня же очевидцы сообщили о работе ПВО в Бахчисарае и Сакском районе Крыма. Его глава Сергей Аксенов позднее заверил, что системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над Крымом, пострадавших нет, материального ущерба не нанесено.