Система охлаждения ЗАЭС была нарушена из-за обстрелов ВСУ Член ВГА Запорожья Рогов: система охлаждения ЗАЭС была нарушена из-за обстрелов ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

Система охлаждения ЗАЭС была нарушена из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил член ВГА Запорожья Владимир Рогов в эфире «Радио России». По его словам, украинские боевики также повредили трансформаторы и открытое распределительное устройство. Рогов считает, что ВСУ хотят сделать так, чтобы система охлаждения на станции стала непригодной к использованию.

Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать, — заявил Рогов.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). РФ намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстреливать ЗАЭС.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего нанесли повреждения высоковольтной линии электропередачи и оборудованию связи одного из энергоблоков. Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6, а дизель-генераторы этого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.