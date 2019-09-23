Фото: Matteo Trevisan/Global Look Press

В международном аэропорту Афин правоохранители задержали 10 человек за нарушение иммиграционного кодекса и закона об иностранцах. Мужчины, у которых не было документов для законного пребывания на территории Греции, пытались вылететь в Швейцарию по чужим загранпаспортам, которые были украдены или незаконно присвоены.

Задержанные нарядились в одинаковые костюмы, взяли с собой спортивные рюкзаки и два волейбольных мяча и изображали команду, чтобы не привлекать к себе внимания, сообщается на сайте полиции Греции.

Полицейские установили, что мужчины не являются спортсменами. Как отмечает Би-би-си, речь идёт о гражданах Сирии, пытавшихся вылететь в Цюрих по украинским паспортам.

Ранее News.ru писал, что неизвестные похитили яхту президента турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана и доставили на ней в Грецию нелегальных мигрантов.

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