В международном аэропорту Афин правоохранители задержали 10 человек за нарушение иммиграционного кодекса и закона об иностранцах. Мужчины, у которых не было документов для законного пребывания на территории Греции, пытались вылететь в Швейцарию по чужим загранпаспортам, которые были украдены или незаконно присвоены.
Задержанные нарядились в одинаковые костюмы, взяли с собой спортивные рюкзаки и два волейбольных мяча и изображали команду, чтобы не привлекать к себе внимания, сообщается на сайте полиции Греции.