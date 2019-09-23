https://static.news.ru/photo/259e1d20-ddd1-11e9-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Trevisan/Global Look Press

В международном аэропорту Афин правоохранители задержали 10 человек за нарушение иммиграционного кодекса и закона об иностранцах. Мужчины, у которых не было документов для законного пребывания на территории Греции, пытались вылететь в Швейцарию по чужим загранпаспортам, которые были украдены или незаконно присвоены.

Задержанные нарядились в одинаковые костюмы, взяли с собой спортивные рюкзаки и два волейбольных мяча и изображали команду, чтобы не привлекать к себе внимания, сообщается на сайте полиции Греции .

Ντυμένοι ως αθλητές προσπάθησαν να φύγουν παράνομα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελ.Βενιζέλος" δέκα Σύροι και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραβάσεις... αλλοδαποί Βενιζέλος παράνομα https://t.co/oFSUM1sOtK pic.twitter.com/TeHz34wflg — zougla.gr (@zougla_online) September 22, 2019

Полицейские установили, что мужчины не являются спортсменами. Как отмечает Би-би-си , речь идёт о гражданах Сирии, пытавшихся вылететь в Цюрих по украинским паспортам.

Ранее News.ru писал, что неизвестные похитили яхту президента турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана и доставили на ней в Грецию нелегальных мигрантов.