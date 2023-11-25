Сириец устроил погром в австрийской церкви Гражданин Сирии сорвал статую Мадонны в церкви Вены и похитил крест

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Выходец из Сирии пробрался в одну из церквей Вены, в которой сорвал с крепления статую Мадонны и похитил деревянный крест, рассказали в полиции столицы Австрии. Это произошло в самом густонаселенном районе города Фаворитен, где проживает большое количество мигрантов, передает РИА Новости.

Благодаря показаниям свидетелей и видеонаблюдению 29-летний гражданин Сирии был обнаружен в непосредственной близости от церкви и задержан, — сообщили в полиции.

Похищенный деревянный крест позднее вернули в храм, рассказали правоохранители. Был ли в действиях мужчины религиозный мотив, в полиции не уточнили.

В конце августа в Кировске Ленинградской области из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи украли мощи Николая Чудотворца. СМИ писали, что мощевик, выставленный для поклонения, похитила женщина в очках и платке, которая подъехала к храму утром на автомобиле. Когда мощи вынесли, женщина помолилась, перекрестилась и забрала их, после чего села в машину и скрылась с места.

Пропажу обнаружил псаломщик, который и обратился в полицию. Мужчина рассказал стражам порядка, что капсула с частицами мощей святого лежала в коробке, находившейся в храме на специальной подставке, а похищение было совершено, когда в церкви никого не было.