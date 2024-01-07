Сирены воздушной тревоги сработали на территории всей Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти объявили воздушную тревогу на территории всей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Первые сирены сработали в Киеве.

Вслед за столицей тревогу объявили в Винницкой и Тернопольской областях. Через несколько минут звуки сирен накрыли всю страну.

Накануне в Днепре прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, сообщало украинское издание «Страна». Местные власти призывали жителей оставаться в укрытиях.

До этого глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в Харькове прогремело несколько взрывов. Начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко уточнил, что всего было пять взрывов. В том числе нанесен ущерб промышленной зоне.

Также 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в разных районах столицы начались пожары. В частности, загорелись складское помещение, супермаркет, оказался поврежден объект социальной инфраструктуры. Сообщалось, что в Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla.