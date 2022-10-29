Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Некоторое время назад сирены прозвучали только в Киеве и нескольких областях.

Воздушная тревога уже по всей Украине, — говорится в сообщении.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 17:39 (время совпадает с московским). Первой такое объявление сделала городская администрация Киева. Жителей украинской столицы призвали проследовать в укрытия.

Воздушная тревога объявляется по всей Украине регулярно с 10 октября, когда российские военные начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на теракт на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Оставлять без ответа их преступления невозможно.