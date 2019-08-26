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Священный Синод Элладской православной церкви на заседании в Афинах обсудит возможность признания Православной церкви Украины. К участию в дискуссии приглашены эксперты, которые представят свои доклады по поводу статуса автокефальной ПЦУ.

Таким образом, Элладская православная церковь может стать второй (вслед за Фанаром) Православной церковью, которая признает ПЦУ, пишет издание «Ромфея».

Ранее News.ru сообщал, что Украинская автокефальная православная церковь влилась в Православную церковь Украины. Таким образом, религиозная организация прекратила своё существование.

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