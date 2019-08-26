Фото: Jebulon/Wikimedia Commons

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия необходима странам Запада для построения в Европе новой архитектуры безопасности и доверия.

Партнёрство с Россией необходимо нам для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, — сказал французский лидер, выступая на совещании послов в Елисейском дворце. Макрон подчеркнул, что...