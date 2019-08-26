Священный Синод Элладской православной церкви на заседании в Афинах обсудит возможность признания Православной церкви Украины. К участию в дискуссии приглашены эксперты, которые представят свои доклады по поводу статуса автокефальной ПЦУ.
Таким образом, Элладская православная церковь может стать второй (вслед за Фанаром) Православной церковью, которая признает ПЦУ, пишет издание «
Ранее News.ru сообщал, что Украинская автокефальная православная церковь влилась в Православную церковь Украины. Таким образом, религиозная организация прекратила своё существование.