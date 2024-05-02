«Символ успеха России»: политолог о желании Киева уничтожить Крымский мост Политолог Гуреев: для Украины Крымский мост является символом успеха России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Желание Киева уничтожить Крымский мост связано с тем, что объект является символом успеха российской экономики и государства в целом, считает политолог Данила Гуреев. В разговоре с «360» эксперт подчеркнул, что власти Украины хотят «сохранить лицо» и продемонстрировать свою «эффективность» подобной атакой.

Крымский мост для Украины — ключевая позиция. Крымский мост является символом успеха российской экономики и государства в целом. <...> Поэтому этот символ нужно стереть с лица Земли как элемент успеха, — пояснил политолог.

Кроме того, Украина обосновывает подобные планы военными целями, отметил Гуреев. Но, по его словам, с этой точки зрения уничтожение Крымского моста на самом деле не представляет интереса для ВСУ: российская армия получает снабжение через другие каналы, логистика упрощается, а инфраструктура Крыма активно развивается.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень постпред добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты». Однако Кислица сопроводил Керченскую переправу пустой картинкой.