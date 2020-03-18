https://static.news.ru/photo/da6eaa50-6943-11ea-8f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник французского канала RT заразился коронавирусом. Об этом сообщила главный редактор информационного телеканала Маргарита Симоньян.

У звукорежиссёра нашего французского канала подтвердили коронавирус, — написала она в своём Telegram-канале.

Все люди, которые контактировали с ним, были помещены на карантин, добавила Симоньян.

NEWS.ru информировал ранее, что коронавирус был выявлен во всех странах Европы. Последним государством, где было обнаружено заболевание, стала Черногория.