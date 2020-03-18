Сотрудник французского канала RT заразился коронавирусом. Об этом сообщила главный редактор информационного телеканала Маргарита Симоньян.
У звукорежиссёра нашего французского канала подтвердили коронавирус, — написала она в своём Telegram-канале.
Все люди, которые контактировали с ним, были помещены на карантин, добавила Симоньян.
NEWS.ru информировал ранее, что коронавирус был выявлен во всех странах Европы. Последним государством, где было обнаружено заболевание, стала Черногория.
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