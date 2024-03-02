Симоньян пошутила про проверку в Германии утечки беседы офицеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала в своем Telegram новость о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».

Тем временем, в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн, — написала она.

Ранее Симоньян опубликовала расшифровку переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших ракетный удар по Крымскому мосту. По ее словам, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте. Представители Минобороны ФРГ оценили протяженность Крымского моста, который сравнили со взлетно-посадочной полосой. Один из немецких военных высказал мнение, что для разрушения моста может потребоваться более 20 ракет Taurus.

При этом официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать предполагаемый разговор офицеров бундесвера (Вооруженные силы ФРГ), в котором обсуждается атака на Крымский мост. Он подчеркнул, что не имеет права обсуждать эту тему.

Тем временем в министерстве обороны США подчеркнули, что Украина самостоятельно планирует операции против России, даже если «утечка» разговора офицеров Вооруженных сил Германии о планировании атак на Крымский мост говорит об обратном. В ведомстве указали, что подлинность этих записей проверить невозможно.