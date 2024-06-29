Силы военных бросили на борьбу с сильнейшим пожаром в горах Военные и пожарные тушат сильнейшее возгорание в горах вблизи Афин

Фото: Dimitris Aspiotis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Греческие пожарные тушат сильнейшее возгорание на горе Парнита вблизи Афин, сообщил представитель пожарной службы Греции Василиос Ватракояннис на внеочередном брифинге. К тушению пожара также привлечены военные. К настоящему времени в работах по ликвидации возгорания задействованы четыре самолета и восемь вертолетов, передает РИА Новости.

Сообщение о лесном пожаре в районе Кацимиди на Парните поступило в оперативный центр в 14:50. В настоящее время с огнем борются сильные наземные силы, которые будут дополнительно усилены 100 пожарными и 30 транспортными средствами из Фессалии, Эпира и Центральной Македонии. С воздуха действуют 12 воздушных средств пожаротушения — четыре самолета и восемь вертолетов, — сообщил Ватракояннис.

Скорость ветра в районе пожара достигает 50 километров в час, что осложняет борьбу с возгоранием. Как добавил Ватракояннис, сложились сложные и опасные условия.

В целом сложившиеся условия сложные и опасные, — подытожил представитель греческих пожарных.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации объявлен на всей территории Якутии в лесах регионального характера на фоне бушующих пожаров. Глава региона Айсен Николаев уже подписал соответствующий указ.