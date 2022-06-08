Три единицы украинских тактических ракет «Точка-У» сбиты силами российской ПВО на подлете к Херсону, рассказал ТАСС источник в силовых структурах региона. Накануне сообщалось, что в воздушном пространстве города сработала система противовоздушной обороны.
Ночью сбиты три тактические ракеты «Точка-У» ВСУ на подлете к городу, — сообщил источник.
Сутками ранее в кафе неподалеку от здания военно-гражданской администрации Херсонской области произошел мощный взрыв. Один из официантов получил легкое ранение.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов позже сообщил, что причиной взрыва могло стать заложенное заранее взрывное устройство. По его словам, обошлось без жертв.