Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине

Украинские силы ПВО некорректно сработали при отражении ночной атаки, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, в результате ошибки Киева повреждения получил столичный торговый центр. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.
По предварительным данным, целью ночного удара был военный завод «Артем». Предприятие производит и поставляет управляемые авиационные ракеты средней дальности типов Р-27 и Р-27Е. На канале сообщили, что завод находился в 250 метрах от завода, также сгорел рынок по соседству.
Ранее сообщалось, что в Киевской области было поражено предприятие по производству дронов-камикадзе FP-1 . По информации источника, завод находится в городе Белая Церковь. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Также бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель на фоне ночного удара по Киеву сообщила, что военный конфликт с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы. По ее словам, на пятый год противостояния становится все меньше граждан, которые верят местной пропаганде.