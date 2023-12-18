«Силы постоянно растут»: в Польше заявили о превосходстве армии РФ над ВСУ Аналитики Myśl Polska заявили о превосходстве российской армии над ВСУ

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Вооруженные силы России активно развиваются и превосходят украинскую армию сразу по нескольким параметрам, заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. По его словам, это стало возможным благодаря оружейным предприятиям, поставляющим в армию РФ множество модернизированной техники. Кроме того, обозреватель отметил высокий уровень подготовки войск.

Российские силы постоянно растут. Работая полным ходом, поставленная на военные рельсы российская оружейная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов, — заявил Подгурский.

Украинская армия же столкнулась с рядом тяжелейших проблем, отметил польский обозреватель. Речь идет об исчерпании мобилизационных ресурсов Украины из-за высоких потерь. При этом финансовые ресурсы, которые передают страны Запада, не могут изменить ситуацию. Военная промышленность республики также не помогает ВСУ, подытожил эксперт.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что Вооруженные силы Украины потеряли до 100 военнослужащих на Южно-Донецком направлении за последние сутки. По данным ведомства, украинская армия также потеряла один танк, самоходную артиллерийскую установку, а также три автомобиля.