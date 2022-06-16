Силы ЛНР заявили о прорыве на территорию завода «Азот» в Северодонецке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силы Луганской Народной республики уже зашли на территорию химического комбината «Азот» в Северодонецке, но о сроках его освобождения пока говорить преждевременно, сообщил ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, полностью выбить оттуда боевиков пока не получается и точное количество их неизвестно.

Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время, — заявил Пасечник.

Он добавил, что точное количество боевиков на территории "Азота" составляет, по разным оценкам, от тысячи до полутора тысяч человек. Между тем жилые кварталы и районы Северодонецка освобождены, и подразделения ЛНР контролируют эту территорию.

Ранее сбежавший с «Азота» пенсионер рассказал о количестве мирных жителей, заблокированных на заводе. По его словам, около 70–75 человек находились только с ним в одном бункере, еще около ста — работники предприятия и их семьи. Еще несколько женщин, которым вместе с детьми удалось сбежать с территории завода, сообщили о большом количестве иностранных наемников на химкомбинате, не уточнив, сколько всего их было. По их словам, наемники разговаривали в основном друг с другом на английском языке и на других иностранных языках.