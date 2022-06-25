Силы ЛНР взяли под контроль шахту и желатиновый завод в Лисичанске Народная милиция ЛНР: шахта и желатиновый завод в Лисичанске перешли под контроль республики

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащий Народной милиции ЛНР

Шахта и желатиновый завод в Лисичанске перешли под контроль ЛНР, сообщил в беседе с РИА Новости подполковник народной милиции республики Андрей Марочко. Он отметил, что силы ЛНР и солдаты ВС РФ вошли в город и ведут бои в жилых кварталах.

На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод, — заявил Марочко.

Накануне представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что вооруженные силы ЛНР взяли под полный контроль Горское и Золотое. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, операция по взятию этих населенных пунктов войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация «в плане военной экономики».