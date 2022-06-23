Силы ЛНР отрезали ВСУ от последнего пути снабжения в Лисичанске Посол Мирошник: силы ЛНР отрезали ВСУ от пути снабжения, перекрыв дорогу в Лисичанск

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Народная милиция ЛНР взяла под контроль дорогу из Северска в Лисичанск, сообщил посол республики Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Таким образом, военные отрезали путь снабжения группировки ВСУ размером в пять-семь тысяч боевиков.

Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка в пять — семь тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения, — написал Мирошник.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже в ближайшее время город Лисичанск будет окружен бойцами Вооруженных сил РФ и силами Народной милиции ЛНР. Он добавил, что города Золотое и Горское в Луганской области полностью взяты в кольцо, но там продолжаются бои.