Силы ЛНР окружили группировки ВСУ в Горском и Золотом Союзные силы в ЛНР взяли в оперативное окружение группировки украинских войск в Горском и Золотом

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские войска и силы Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли в оперативное окружение группировку ВСУ в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что в целом на Попаснянском направлении в сторону Лисичанска союзные подразделения развивают успех.

По большому счету, те группировки войск [ВСУ], что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении, — сказал Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что укрывающиеся на заводе «Азот» украинские военные начинают веcти переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках. По его словам, cилы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинcкими командирами, которые сообщают о «плачевном» положении войск, брошенных руководcтвом.

Тем временем сдавшиеся в плен военные батальона «Айдар» дают показания против сослуживцев. Сообщается, что полученные от пленных сведения используются в переговорах с бойцами, заблокированными на северодонецком предприятии.