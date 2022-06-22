Силы ЛНР ликвидировали иностранных наемников возле Горского и Золотого Подполковник Марочко: силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников возле Горского и Золотого

Фото: lug-info.com

Силы Луганской Народной Республики во время окружения украинской группировки возле Горского и Золотого ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Кроме того, бойцам республики удалось получить ценные разведывательные данные, сообщает РИА Новости.

Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации, — уточнил он.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что украинские военные, которые оборонялись в районах Горского, Подлесного и Врубовки, потеряли больше половины личного состава. Они перестали выполнять приказы руководства и ушли с позиций.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о том, что украинское командование в экстренном порядке эвакуировало иностранных наемников из Донбасса. Речь идет о гражданах США и Великобритании, некоторые из них были ранены.

Эвакуация была проведена потому, что появилась угроза разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.