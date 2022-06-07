Силы ЛНР и российские военные отбили укрепрайон ВСУ под Боровским

Фото: lug-info.com

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с российскими подразделениями отбила укрепленный пункт под поселком Боровское, сообщается в Telegram-канале ведомства. В оставленных ВСУ позициях обнаружены километры траншей, блиндажи и пулеметные точки. По словам военнослужащих, бойцы украинской армии готовились к длительной обороне, однако не ожидали наступления с тыла.

Они даже не пытались держать оборону, бросив личные вещи и хваленое иностранное вооружение, в спешке отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями, — сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

Он уточнил, что в укрепрайоне украинские военные оставили иностранное оружие, в том числе противотанковое, а также амуницию и боеприпасы.

Накануне подразделения республик Донбасса при поддержке Вооруженных сил РФ почти полностью зачистили Северодонецк от украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. По его словам, бои идут на окраинах города и на подступах к Лисичанску.