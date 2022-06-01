Силы ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ

Военнослужащие ДНР / Фото dan-news.info

Подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram. При этом продолжается окружение украинской группировки в городе.

Поселок Новосёловка Вторая освобождён от украинской оккупации. Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения, — говорится в публикации.

Представители НМ ДНР добавили, что раненые бойцы ВСУ, оставленные сослуживцами, были эвакуированы в тыл частично признанной республики, им оказывается медицинская помощь.

25 мая экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что российским войскам удалось обойти «чрезвычайно укрепленный» пункт ВСУ Авдеевку с севера, также силовики начали охватывать населенный пункт с северо-запада. По его словам, это важный тактический успех солдат, поскольку лобовые атаки на Авдеевку два месяца не приносили никакого результата.