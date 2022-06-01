Народная милиция ДНР заявила, что силы республики и ВС России отбили атаку ВСУ в районе Павловки. При этом украинские войска потеряли танк Т-64 и две БМП, отмечает пресс-служба в Telegram.
Нашими военнослужащими уничтожены танк Т-64, две БМП и до 50 человек личного состава, — отмечается в сообщении.
В ДНР добавили, что в течении суток потеряли трёх бойцов Народной милиции, ранения получили 12 бойцов.
Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о его якобы ранении в Лимане. Лидер республики отметил, что чувствует себя хорошо, и напомнил о том, как встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и подписал договор о побратимстве Мариуполя и Северной столицы России.