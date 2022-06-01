Силы ДНР и ВС России отбили атаку украинских войск в районе Павловки Народная милиция рассказала об отражённой около Павловки атаке ВСУ силами ДНР и ВС России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Народная милиция ДНР заявила, что силы республики и ВС России отбили атаку ВСУ в районе Павловки. При этом украинские войска потеряли танк Т-64 и две БМП, отмечает пресс-служба в Telegram.

Нашими военнослужащими уничтожены танк Т-64, две БМП и до 50 человек личного состава, — отмечается в сообщении.

В ДНР добавили, что в течении суток потеряли трёх бойцов Народной милиции, ранения получили 12 бойцов.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о его якобы ранении в Лимане. Лидер республики отметил, что чувствует себя хорошо, и напомнил о том, как встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и подписал договор о побратимстве Мариуполя и Северной столицы России.