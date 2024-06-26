Силы беспилотных систем сделали отдельным родом войск в ВСУ Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем на Украине

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым одобрил создание отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины под названием Силы беспилотных систем, документ доступен на сайте его офиса. Указом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны от 25 июня «О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил».

Указ президента вступает в силу со дня публикации. СБС сформированы как род войск в Вооруженных силах Украины в феврале 2024 года.

В начале июня Министерство обороны Украины назначило новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского. Известно, что в феврале 2024 года Сухаревский был назначен на пост одного из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Тогда же силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ указом президента Украины Владимира Зеленского.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский до этого назвал развитие беспилотных систем приоритетом для украинских войск. Заявление Сырский сделал в ходе совещания с полковником Вадимом Сухаревским. В середине февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал, что группа государств НАТО поставит Киеву миллион БПЛА.