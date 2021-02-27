https://static.news.ru/photo/4718ba62-79ae-11eb-829a-96000091f725_660.jpg Фото: port.odessa.ua

Силовики Украины проверяют данные о «минировании» Одесского морского порта, передаёт пресс-служба Национальной полиции Незалежной.

С 2012-го в стране ужесточили наказание за ложную информацию о подобных инцидентах. Санкция предполагает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет.

Правоохранители проверяют информацию о «минировании» Одесского морского торгового порта. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в полицию в 10:55 (11:55 мск). На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи и работники Госслужбы по ЧС, — говорится на официальном сайте ведомства.

Все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы 11 февраля получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи. В целом же ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке теракта в школе города Минусинска в Красноярском крае. Подозреваемого в преступлении 15-летнего подростка намерены отправить в психиатрическую больницу.