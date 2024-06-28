Силовики СБУ заставили украинского подростка извиняться за гимн России

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции заставили 16-летнего подростка публично извиниться за исполнение гимна России, сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA». Инцидент произошел в Киеве, где юноша регулярно выкладывал видео с исполнением гимна РФ и песни «Я русский» певца SHAMAN. Также он выдавал себя за сотрудника СБУ, публикуя поддельные удостоверения и утверждая, что у него есть связи с силовиками.

В конце июня подростка нашли сотрудники СБУ и провели с ним беседу. В результате он попросил прощения на видео у украинцев и удалил все записи с гимном России и песней «Я русский».

Ранее Служба безопасности Украины задержала семерых блогеров в Одессе. Они публиковали в Telegram-каналах маршруты перемещения военкомов, чтобы помочь мужчинам уклониться от мобилизации.

Блогеры также распространяли маршруты перемещения мобильных групп военкоматов и координаты блокпостов. По данным службы, задержали семерых блогеров, их обвиняют по статье о препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она назвала происходящее в стране душераздирающим зрелищем. По мнению конгрессвумен, молодых украинцев буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей».