https://static.news.ru/photo/f26e69fc-d608-11e9-bd7d-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Силовики проводят обыски в офисе Международного инвестиционного банка. Организация принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Здание находится в Киеве.

В сообщении « 24 канала » не говорится, однако, какие именно сотрудники и из каких ведомств прибыли на место. Работники самой финансовой структуры не располагают информацией о проводимых мероприятиях.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Адвокат политика Игорь Головань отметил, что ГБР по какой-то причине не учитывает календарь пленарных заседаний Рады.

В прошлый раз экс-лидер Незалежной не явился, так как ему несвоевременно вручили повестку. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что готов требовать ареста экс-главы государства в случае такой необходимости.