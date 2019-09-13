Силовики проводят обыски в офисе Международного инвестиционного банка. Организация принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Здание находится в Киеве.
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Ранее News.ru сообщал, что Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Адвокат политика Игорь Головань отметил, что ГБР по какой-то причине не учитывает календарь пленарных заседаний Рады.
В прошлый раз экс-лидер Незалежной не явился, так как ему несвоевременно вручили повестку. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что готов требовать ареста экс-главы государства в случае такой необходимости.