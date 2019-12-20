https://static.news.ru/photo/3506a334-23f1-11ea-974b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Офицер пресс-службы милиции непризнанной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ведомство призывает украинских солдат к измене.

По его словам, силовики ЛНР узнали об 11 случаях самовольного оставления части в соединениях группировки «Север» армии Украины, передаёт РИА Новости.

От лица командования Народной милиции заявляю, что мы готовы оказать помощь украинским военнослужащим, уставшим от произвола своих командиров и не желающим больше терпеть невыносимые условия службы, сохранить себе жизнь, — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями. Он также назвал ошибкой Киева задержку отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе, писал NEWS.ru.