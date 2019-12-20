Офицер пресс-службы милиции непризнанной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ведомство призывает украинских солдат к измене.
По его словам, силовики ЛНР узнали об 11 случаях самовольного оставления части в соединениях группировки «Север» армии Украины,
От лица командования Народной милиции заявляю, что мы готовы оказать помощь украинским военнослужащим, уставшим от произвола своих командиров и не желающим больше терпеть невыносимые условия службы, сохранить себе жизнь, — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями. Он также назвал ошибкой Киева задержку отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе, писал NEWS.ru.
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