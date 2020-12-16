Силовики Испании провели крупнейшую операцию против «мафии Востока Европы»

https://static.news.ru/photo/871596c0-3fc1-11eb-b25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Policía Nacional/twitter.com

Испанские оперативники задержали 23 человека. Их подозревают в связях с так называемой мафией из Востока Европы. Им вменяют отмывание денег преступного синдиката, заявили представители Национальной полиции страны.

Среди возможных бандитов — восемь граждан РФ, двое с Украины, под одному из Алжира и Казахстана. Остальные — подданные Мадрида, передаёт ведомство. По мнению сыщиков, операция стала крупнейшей акцией против «мафии с Востока Европы» за последние 10 лет «из-за высокого иерархического уровня пойманных» фигурантов. Члены группировки, установили следователи, занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».

Организация собиралась взять под контроль важнейшие секторы экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров, — говорится в сообщении.

Деятельностью подозреваемых заинтересовались в 2013 году, когда силовики выяснили, что «русская мафия усилила свою активность в Испании» и занимается отмыванием денег криминальных группировок из стран бывшего Советского Союза, вкладывая средства, заработанные преступным путём, в бизнес в Испании — в дискотеки, рестораны, недвижимость на побережье европейского государства.

Во время обысков, проведённых в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, полиция изъяла оружие, €300 тысяч наличными, 16 машин, бриллианты, криптовалюту. Кроме того, власти арестовали активы подозреваемых на миллионы евро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что греческая полиция на Кавури рассказала о задержании одного из представителей «русской мафии». Последний считается вором в законе. Он предъявил полицейским паспорт Грузии. Проверка показала, что правоохранительные органы из Испании ранее выписали ордер на его арест. Мужчина находится в розыске по подозрению в создании преступной группировки, хранении оружия, подделке документов и отмывании денег.