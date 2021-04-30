Силовики Брюсселя задержали 132 человека на запрещённой вечеринке

https://static.news.ru/photo/c78dea7e-ab35-11eb-9f31-96000091f725_660.jpg Фото: Marco Ranieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников фестиваля Boum2, проведение которого запретили местные власти. В ходе вечеринки силовики задержали 132 человека. Об этом рассказала официальный представитель местной полиции Ильсе Ван де Кир, передаёт LeSoir.

Пятерых человек арестовали по подозрению в сбыте наркотиков или сопротивлении властям. Кроме того, в ходе столкновений пострадали 15 участников мероприятия и 13 полицейских.

На вечеринку вышли больше двух тысяч человек. Её проведение власти запретили из-за распространения коронавируса. Всего на вечеринку пришли несколько сотен силовиков. Сначала они просто призывали собравшихся разойтись, но в итоге решили разогнать активистов.

Некоторые участники выкрикивали лозунги: «Свобода!» и «Где вечеринка? Вот вечеринка!», а также бросали в силовиков предметы, пишет Associated Press. Полицейские отвечали водомётами и слезоточивым газом.

Всю прошлую неделю организаторы звали людей на вечеринку. Власти активно предупреждали всех о запрете на его проведение, а также заблокировали страницу мероприятия в Facebook, но уже на следующий день появилась новая.

Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо 30 апреля обратился к молодёжи с просьбой проявить терпение. Он пообещал в ближайшем будущем разрешить массовые мероприятия.

Месяц назад в Брюсселе прошла аналогичная вечеринка Boum. На ней также прошли столкновения с полицией.

В Бельгии продолжают действовать жёсткие ограничения из-за коронавируса. Массовые мероприятия запрещены, а в местах скопления людей все обязаны носить маски.

Накануне сотрудники полиции Парижа пресекли массовую вечеринку, проводившуюся в одном из ресторанов города в нарушении карантинных ограничений и комендантского часа. Более 110 её участников оштрафованы. Гулявших во время карантина гостей заведения наказали за «несоблюдение медико-санитарных мер». Управляющий ресторана и организатор вечеринки задержаны.