Силовики Брюсселя задержали 132 человека на запрещённой вечеринке

Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников фестиваля Boum2, проведение которого запретили местные власти. В ходе вечеринки силовики задержали 132 человека. Об этом рассказала официальный представитель местной полиции Ильсе Ван де Кир, передаёт LeSoir.
Пятерых человек
На вечеринку вышли больше двух тысяч человек. Её проведение власти запретили из-за распространения коронавируса. Всего на вечеринку пришли несколько сотен силовиков. Сначала они просто призывали собравшихся разойтись, но в итоге решили разогнать активистов.
Некоторые участники выкрикивали лозунги: «Свобода!» и «Где вечеринка? Вот вечеринка!», а также бросали в силовиков предметы,
Всю прошлую неделю организаторы звали людей на вечеринку. Власти активно предупреждали всех о запрете на его проведение, а также заблокировали страницу мероприятия в Facebook, но уже на следующий день появилась новая.
Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо 30 апреля обратился к молодёжи с просьбой проявить терпение. Он пообещал в ближайшем будущем разрешить массовые мероприятия.
Месяц назад в Брюсселе прошла аналогичная вечеринка Boum. На ней также прошли столкновения с полицией.
В Бельгии продолжают действовать жёсткие ограничения из-за коронавируса. Массовые мероприятия запрещены, а в местах скопления людей все обязаны носить маски.
Накануне сотрудники полиции Парижа пресекли массовую вечеринку, проводившуюся в одном из ресторанов города в нарушении карантинных ограничений и комендантского часа. Более 110 её участников оштрафованы. Гулявших во время карантина гостей заведения наказали за «несоблюдение медико-санитарных мер». Управляющий ресторана и организатор вечеринки задержаны.