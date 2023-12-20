Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Мощный взрыв раздался ночью в подконтрольном Киеву городе Херсоне во время воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментируют.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в настоящий момент в контролируемых руководством Украины районах Херсонской области предупреждения об опасности с воздуха отменены. В то же время в красной зоне находятся Винницкая, Киевская и Черкасская области.

Кроме того, несколько часов назад взрывы раздались ночью неподалеку от окраин Киева. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в пригороде заработала система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно информации украинского ведомства цифровой трансформации, на момент взрыва воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в столице.

До этого украинские средства массовой информации сообщали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.