https://static.news.ru/photo/5374a692-30ba-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wassilis Aswestopoulos/imago stock&people/Global Look Press

Половина территории Греции оказалась завалена снегом в результате снегопада, который обрушился на страну в ночь перед православным Рождеством. Об этом сообщает информационное агентство AMNA.

По его данным, Греция была охвачена холодным фронтом, который привёл к резкому падению температуры. Дороги во многих горных районах с севера до острова Крит были закрыты из-за снега и льда, а паромы остаются в портах из-за сильных ветров, достигающих 10 баллов по шкале Бофорта.

Внезапное похолодание, которое вызвало сильный ливень во многих частях страны, также привело к отключению электроэнергии в городах и деревнях на островах Эвия и Закинф. По данным Национальной обсерватории Афин, неблагоприятные погодные условия сохранятся во вторник, 7 января.

Как писал NEWS.ru, на всей территории России 6 и 7 января ожидается аномальное тепло. Температурные нормы будут превышены на европейской части на 4–8 градусов, а на азиатской — на 10–16 градусов. При этом в Якутии температура превысит норму на 20 градусов.