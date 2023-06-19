В одном из крупнейших парков развлечений Европы произошел пожар В Германии загорелся крупнейший парк аттракционов «Европа-парк»

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В Германии загорелся самый крупный парк развлечений в стране и один из самых крупных в Европе — «Европа-парк», сообщает Frantfurter Allgemeine. В момент ЧП в парке было около 25 тыс. человек.

Возгорание произошло в помещении аттракциона «Волшебный мир бриллиантов Ёми» — это здание, предназначенное для представления подземного алмазного мира. По словам очевидцев, люди сильно запаниковали, когда услышали «громкие удары», после которых вспыхнул пожар.

Были два или три раза громкие удары. После этого был сильный пожар. Люди даже застревали в середине американских горок и вынуждены были бегать вверх и вниз по лесам, — заявил свидетель происшествия.

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Сейчас пожар уже потушили. Как сообщила администрация «Европа-парка» в Twitter, завтра он снова будет открыт для посетителей. Причина возгорания не сообщается.

В мае 2018 года в «Европа-парке» уже случалось подобное ЧП. Тогда пожар был вызван технической неисправностью и причинил многомиллионный ущерб.

19 июня в Москве горело здание Центрального ремонтно-механического завода «Газпрома» в районе Кузьминки. Пожар был локализован на площади 100 кв. метров и потушен в течение получаса.