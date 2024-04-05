«Сильнейший в истории дефицит»: на Украине признались в глобальной проблеме Министр Сольский заявил о сильнейшем дефиците сельхозработников на Украине

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Украина столкнулась с сильнейшей за всю историю нехваткой сельскохозяйственных работников, рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в беседе с газетой Politico. По его словам, проблема стала следствием продолжающегося конфликта — людей соответствующих специальностей забирают в армию.

Компании испытывают, вероятно, сильнейший в истории Украины дефицит людей, которые умеют управлять сельхозтехникой, например, тракторами. Обычно таких людей хочет забрать армия, они нужны для управления танками и перевозки военных, — объяснил Сольский.

При этом в ближайшие месяцы дефицит может стать еще сильнее. Власти снизили мобилизационный возраст до 25 лет, а в стране тем временем началась весенняя посевная компания.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста 2 апреля. До этого глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан. По его словам, в масштабном призыве нет необходимости, если учесть ротации военных и поддержку со стороны западных союзников.