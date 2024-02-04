Сийярто рассказал, в каком ключе обсуждал Украину с Лавровым Сийярто заявил, что Венгрия всегда «ясно излагала свою позицию» по Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия всегда открыто и ясно излагала свою позицию по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По словам главы ведомства, он заявлял об этом и российскому коллеге Сергею Лаврову. Позиция Будапешта заключается в том, что он осуждает продолжающиеся боевые действия на территории Украины, передает телеканал VRT слова министра.

Я всегда очень ясно излагал всем мою позицию. Я ясно изложил ее Сергею Лаврову и российским партнерам, заявив, что мы осуждаем войну. Война — это плохо для нас, для украинцев, для Европы, и мы хотим, чтобы война была остановлена, — заявил Сийярто.

Вместе с тем он добавил, что поддерживать Украину легко тем, кто сидит в офисах Европы и Брюсселя. Совсем по-другому ощущается публичная огласка своей позиции в Москве, указал он.

Я сидел рядом с российским вице-премьером и руководителями крупнейших российских энергетических компаний. И я открыто заявил, что мы осуждаем эту войну, — отметил министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия в отличие от других стран Евросоюза по-прежнему не будет снабжать оружием Украину. Он добавил, что Будапешт готов оплачивать поставки Киеву нелетального военного снаряжения.