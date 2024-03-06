В одной стране НАТО раскрыли, принимал ли Альянс решение войти на Украину Сийярто: решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остается в силе

Решение НАТО о невмешательстве в украинский конфликт остается неизменным — ни Германия, ни Франция не просили пересмотреть его, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение страны-участницы НАТО приняли чуть больше двух лет назад, и оно гласит, что организация не является стороной этого конфликта.

У нас есть решение в НАТО. И это решение пока никем не подвергалось сомнению. Оно было принято чуть больше двух лет назад и оно гласит о том, что НАТО не является стороной этого конфликта, — сказал дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Однако вскоре после заявления политика глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне заявил, что боевые подразделения армии Франции не отправятся на Украину. Он подчеркнул, что французы не будут «умирать за Украину».

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявил, что в случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины, ответ России последует незамедлительно. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сказавшего, что подобные решения обсуждаются на уровне двусторонних соглашений.