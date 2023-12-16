Сийярто вспомнил об унизительной поездке в США в 2014 году Сийярто заявил, что испытал унижение во время визита в США в 2014 году

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner вспомнил о визите в Вашингтон в 2014 году и том унижении, которое ему пришлось при этом пережить. По словам дипломата, США пытались навязать Будапешту ряд реформ, без которых невозможно было бы развивать отношения с демократической администрацией Белого дома.

В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел. <...> И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц, — рассказал Сийярто.

По его словам, Нуланд сообщила ему, что если Венгрия готова соответствовать перечисленным в документах критериям, «то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет». Дипломат отметил, что в бумаге было написано о необходимости изменения конституции, закона о СМИ, церковных правил и других аспектов, относящихся к решениям парламента.

Я сообщил, что так не пойдет. Начиная с этого, стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами, — заявил Сийярто.

Он добавил, что республиканская администрация вела себя с точностью до наоборот и Венгрия всегда сохраняла с ней «корректные, уравновешенные отношения».

Ранее Сийярто заявил, что большинство лидеров стран Евросоюза охвачены военным психозом. По мнению дипломата, западные политики пытаются управлять событиями на Украине так, будто они разворачиваются в компьютерной онлайн-игре Fortnite. Только так можно объяснить тот факт, что европейские элиты считают «поставки оружия» лучшим «способом заключить мир», констатировал Сийярто.