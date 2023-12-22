Сийярто сообщил о вступлении в силу болгарского закона о российском газе Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на российский газ вступил в силу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закон об отмене акциза на транзит российского газа в Венгрию вступил в силу, написал глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он уточнил, что документ уже был официально опубликован. Закон был принят Народным собранием Болгарии после того, как Венгрия предъявила ультиматум.

Сегодня мы снова поговорили по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон об отмене дополнительного налога на поставки природного газа в Венгрию был официально опубликован сегодня в «Болгарском вестнике» и таким образом вступил в силу. Мы и с этим справились, — написал Сийярто.

В октябре текущего года Болгария установила акциз в размере €10 за мегаватт-час на транзит российского газа. Целью страны было снижение прибыли «Газпрома», однако Венгрия и Сербия заявили, что действия Софии угрожают их энергоснабжению.

Ранее Сербия заявила, что поставки российского газа в страну планируется нарастить до 2,4 млрд кубометров за счет увеличения суточных объемов прокачки в зимний период. Власти не намерены сокращать закупки «голубого топлива» в течение полутора лет.