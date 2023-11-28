Сийярто рассказал о позиции НАТО по участию в конфликте России и Украины Сийярто: НАТО по-прежнему не планирует становиться стороной конфликта с Россией

Фото: Max Kovalenko/imago-images/Global Look Press

Петер Сийярто

Министры иностранных дел стран — членов НАТО на встрече в Брюсселе подтвердили подход к событиям на Украине, в рамках которого Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта с Россией, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, которые привел телеканал М1, он призвал коллег придерживаться прежнего решения Блока о невмешательстве в происходящее.

Как рассказал Сийярто, более года назад в Альянсе решили «сделать все, чтобы гарантировать, что НАТО не будет являться стороной конфликта, и избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией».

Хорошей новостью является то, что сегодня никто не выступил с инициативой изменить или пересмотреть это решение, — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

При этом все министры сохраняют воинственный настрой, добавил Сийярто. По его словам, на встрече в Брюсселе слово «мир» почти не звучало, вместо этого участники мероприятия подчеркивали важность продолжения военной помощи Киеву и даже допустили ее расширение.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран — членов Блока готовы поддержать Украину на пути вступления в Североатлантический альянс. Глава организации отметил, что НАТО по-прежнему придерживается позиции непоколебимой поддержки Киева. Также Столтенберг указал, что Альянс должен быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории, к новым воздушным и ракетным ударам. По его словам, необходимо активизировать военные поставки Киеву.