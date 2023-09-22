Сийярто рассказал, что хочет обсудить с Лавровым Сийярто заявил, что хочет обсудить с Лавровым Украину и контакты в энергетике

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу ATV заявил, что намерен на полях сессии Генассамблеи ООН обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым украинский конфликт и сотрудничество двух стран в области энергетики. По его словам, эти темы станут главными на их встрече в Нью-Йорке.

Что касается моей цели, то она точно такая же, как и прежде. Во-первых, я вновь буду говорить о важности мира. Я скажу, что у нас сейчас очень плохая ситуация [в связи с конфликтом на Украине], и попрошу его сделать что-нибудь, чтобы положить этому конец, — подчеркнул Сийярто.

Венгерский министр перед отъездом в США говорил, что встреча с Лавровым запланирована на вторую половину недели. Он напомнил, что приближается зима, и поэтому в энергоснабжении Венгрии сотрудничество с Москвой должно играть важную роль. Глава МИД отметил, что благодаря работе с «Газпромом» и другими российскими энергетическими партнерами подготовка к зиме в стране идет хорошо. Сийярто подчеркнул, что хотел бы укрепить это сотрудничество.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов продолжить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые не были затронуты санкциями Евросоюза. По его словам, такое партнерство соответствует национальным интересам Венгрии. Он подчеркнул, что речь идет об объективной реальности, а не каких-то политических предпочтениях. Так, если Венгрия разорвет связи с Россией, то столкнется с серьезными трудностями, считает министр.