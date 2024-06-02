Сийярто раскрыл причины покушения на Фицо Сийярто: покушение на Фицо является результатом кампании ненависти в Словакии

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Петер Сийярто

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом кампании ненависти, развязанной в стране его противниками — либеральными СМИ и политиками, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Оппонентам не понравилось, что партия премьера выступает за мир, пояснил Сийярто.

После того как партия премьер-министра Фицо победила на выборах, и стало совершенно очевидно, что это правительство следует иному курсу, чем предыдущее либеральное правительство, а премьер-министр Фицо проводит скорее суверенную политику и будет выступать за мир подобно нам, против него началась большая кампания ненависти. <...> Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие, — добавил глава венгерского МИД.

Ранее генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка констатировал, что покушение на премьера республики Роберта Фицо может быть переквалифицировано на теракт. По его словам, это будет зависеть от улик, расследование находится на начальном этапе. При этом он призвал журналистов воздержаться от спекуляций на данную тему.

Покушение на премьера произошло 15 мая, после выездного заседания правительства на него напал вооруженный пистолетом мужчина. Злоумышленник произвел пять выстрелов, Фицо получил несколько ранений, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. По данным МВД страны, причиной покушения стали политические мотивы — атаковавший был против позиции властей по Украине, требуя не отменять поставки вооружений Украине и не мешать ее вступлению в НАТО. Позднее появилась информация, что Фицо выписан из больницы.