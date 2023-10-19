Сийярто осудил премьера Эстонии за слова о встрече Путина и Орбана Сийярто: критика встречи Путина и Орбана от премьера Эстонии является лицемерием

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критику в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана за его встречу с российским президентом Владимиром Путиным со стороны главы кабинета министров Эстонии Каи Каллас. Встреча двух лидеров прошла на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Эстонка отметила, что ей было неприятно видеть фото, где два политика жмут друг другу руки. По мнению Сийярто, Каллас не имеет права на подобные высказывания, так как ее муж продолжал вести бизнес с РФ после начала СВО.

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас шокировала вчерашняя встреча премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина. Премьер-министр Эстонии назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила свое возмущение. <...> Это та самая Кая Каллас, чей муж <...> даже после начала войны все еще владел долей в компании, которая поставляла сырье на €30 млн на российский завод. <...> Лицемерие в кубе, — написал венгерский дипломат на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

23 августа стало известно, что частично принадлежащая мужу Каллас транспортная компания Stark Logistics продолжает перевозить грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе, оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку. Премьер-министр заявила, что не намерена этого делать. При этом она принесла извинения всем, кого задела данная ситуация. Каллас добавила, что оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если соберет необходимое количество голосов.

В свою очередь, супруг Каллас Арво Халлик сообщил о намерении продать свою долю в компании Stark Logistics. Он также отметил, что супруга не была в курсе его предпринимательской деятельности.