Сийярто объяснил, чем чревато продолжение украинского конфликта Сийярто: продолжение украинского конфликта чревато эскалацией

Фото: IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press

Петер Сийярто

Продолжение украинского конфликта чревато эскалацией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. По его словам, поэтому мирные переговоры по Украине должны начаться немедленно.

Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее. Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня, — сказал министр.

Также глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что считает правильным участие в ПМЭФ. По его словам, европейским лидерам тоже стоит приехать в Россию.

Ранее Сийярто обратил внимание, что лидеры Евросоюза не хотят признавать крах своего курса по Украине и менять выбранную политическую линию. Главы государств ЕС опасаются любой ответственности, считает он. Более того, заявления западных лидеров провоцируют эскалацию украинского конфликта, обратил внимание министр.

До этого он сообщил, что венгерские власти выступают за изучение всех вариантов, которые направлены на достижение мира на Украине. По его словам, такой подход дает надежду на окончательное прекращение конфликта. Перед этим Будапешт заблокировал резолюцию Совета Европы по Украине. Дипломат объяснил это тем, что в документе упоминался лишь один план по урегулированию конфликта.