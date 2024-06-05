Сигнал воздушной тревоги звучит по всей Украине Украинские власти запустили воздушную тревогу на всей территории страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Официальные власти не комментировали ситуацию.

С 20.59 мск воздушная тревога звучит в Харьковской области. В 21.45 ее объявили в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Закарпатской, Киевской, Житомирской, Кировоградской. Через две минуты сигнал тревоги был слышен уже по всей Украине.

Ранее сирена воздушной опасности раздалась сразу в четырех областях Украины. Тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сигналы были включены 3 июня, в период с 23:35 до 00:26 мск.

До этого взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что их слышно в прибрежных районах города. Отмечается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась, в «красную зону» попали Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич известил, что в городе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Позднее украинский градоначальник уточнил, что он раздался в воздухе за мостом.