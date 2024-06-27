Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога распространилась на все области Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Изначально сирены зазвучали в Киеве, затем во всех регионах, кроме Черниговского и Сумского.

Ранее взрывы раздались в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. При этом, как известно, на тот момент тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

Хлопки прозвучали и 25 июня в Харькове на востоке Украины. Подробности не приводились, но эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов, он добавил, что власти выясняют, где именно они произошли. Позже он проинформировал жителей еще об одном взрыве. Тогда в Харьковской области, как и на территории всей страны, была запущена воздушная тревога.

Кроме того, взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Сирена звучала в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак известил, что в городе упали обломки ракет. На местах происшествия вспыхнул пожар.