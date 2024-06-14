Сигнал воздушной опасности раздался на всей территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Местные власти подробности ситуации не сообщали.

Сигнал опасности прозвучал на всей территории Украины в 03:07 мск. Изначально воздушная тревога была объявлена лишь в двух областях.

Ранее мэр Геннадий Труханов заявлял о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они были зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

6 июня громкий хлопок раздался в Запорожье. Подробности инцидента не сообщались. Местные власти ситуацию не комментировали. При этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Днепропетровске раздались громкие разрывы. Как писали украинские издания, это произошло на фоне введения режима опасности на всей территории страны. Взрывы прогремели в центре, предупреждали местные власти. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области.