«Сигнал для России»: поляки высмеяли переброску военных к восточной границе

Читатели портала Wirtualna Polska высмеяли переброску четырёх тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны. Так, они не без иронии заявили, что это «сигнал для России».

«От новости о четырёх тысячах военных Путин будет смеяться ещё три дня», «Россия уже трепещет», «этот металлолом сожрёт сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов», пишут поляки.

Один из пользователей высказал мнение, что польские вооружённые силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте, среди которых он назвал численность, обучение, вооружение и огневую мощь.

Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и её председателя, — добавил читатель.

Напомним, что о перемещении 12-й Щецинской механизированной дивизии сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Она отправится на полигон Нова-Демба в окрестностях Тарнобжега.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия представляет для Европы «смертельную угрозу». Дипломат подверг критике европейских коллег, не уделяющих, по его мнению, внимания вопросам безопасности. По словам Ващиковского, они говорят о климате, новых источниках энергии и «какой-то зелёной революции», не думая о «реальной» угрозе.