Siemens заявила, что не получала заказа от «Газпрома» на техобслуживание

Компания Siemens Energy заявила, что не принимала участие в работах по техническому обслуживанию оборудованию для «Северного потока» и заказ на техобслуживание от российской энергетической компании «Газпром» не получала.

Ранее в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Там добавили, что зарубежные эксперты ищут неисправности и готовы устранить поломки, однако ремонтировать турбину Trent 60 негде.

Ранее «Газпром» сообщил, что трубопровод «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не сможет возобновить работу. Это связано с выявленными техническими неполадками на оборудовании. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 КС «Портовая» была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. В компании добавили, что также были обнаружены и другие неисправности.