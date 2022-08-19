Siemens предложила плейлист для «одинокой», ожидающей отправки турбины Siemens предложила создать плейлист в Spotify для турбины, ожидающей установки на «Северный поток»

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Немецкая компания Siemens Energy предложила в своем Twitter создать плейлист в Spotify для газовой турбины, которая продолжает «стоять в одиночестве» и ждать установки на «Северный поток». По мнению компании, начать нужно с песни So Lonely (Такой одинокий) группы The Police.

Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в [городе] Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify, — говорится в сообщении.

«Какие ваши предложения?» — обратилась компания с вопросом к аудитории.

Ранее «Газпром» заявил, что антироссийские санкции мешают получить турбину Siemens. Российская компания отметила, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» в рабочем состоянии есть лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов, мощность которого позволяет передавать не более 33 млн кубометров топлива в сутки. Из-за этого пришлось значительно сократить газовые поставки в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что «Газпром» очень хотел бы вернуть турбину. Однако, по его словам, важно увидеть юридическое подтверждение, что агрегат не находится под санкциями. Он подчеркнул, что словесных обещаний от Евросоюза недостаточно.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия должна прекратить использовать «иллюзорные аргументы» и наконец забрать агрегат, который полностью готов к поставке. Он напомнил, что лично позаботился о том, чтобы все смогли увидеть турбину и понять, что он готов к работе.